Droge lucht door verwarming



Je zou denken dat het verhogen van de temperatuur helpt als de lucht in een huis te droog is. Het is immers koude lucht die ervoor zorgt dat vocht wordt afgevoerd. Maar als we de verwarming hoger zetten, voegen we geen vochtige warmte toe; we zorgen er alleen voor dat het vocht dat nog aanwezig is nog verder verdwijnt. Buitenlucht heeft een kans om een beetje vocht vast te houden van vochtige bomen, grond en gras. Maar in huis is er niet veel vocht waar de lucht zich aan vast kan klampen.