Als je eenmaal een idee hebt van de luchtvochtigheid in je huis, kun je maatregelen nemen om deze in balans te houden. Maar hoe kunt je de luchtvochtigheid in je huis verbeteren? Het openen van ramen voor een luchtstroom, de verwarming op een lagere temperatuur houden en planten in huis zetten zijn allemaal praktische opties voor de beste luchtvochtigheid in huis.



Naast het aanbrengen van enkele praktische veranderingen, is een luchtbevochtiger zoals de Series 3000i 2-in-1 Luchtzuiveraar en Luchtbevochtiger een geweldig hulpmiddel om een goede luchtvochtigheid in je huis te handhaven. Maar hoe werkt een luchtbevochtiger en hoe controleert de vochtigheidsgraad? Je kunt de gewenste luchtvochtigheid instellen en wanneer deze te laag is, zal de luchtbevochtiger een damp afgeven om de vochtigheidsgraad weer op het gewenste niveau te brengen. Dit apparaat zuivert ook de lucht, wat voor een gezondere atmosfeer zorgt.



Je weet nu hoe hoog de luchtvochtigheid in je huis moet zijn en hoe je de vochtigheidsgraad in een kamer kunt meten. Nu je weet wat je moet doen, kun je de ideale luchtvochtigheid in huis handhaven.