We weten nu dat het doel van een luchtbevochtiger is om het vochtgehalte te verhogen, maar hoe werkt een luchtbevochtiger? En hoe gebruik je een luchtbevochtiger? De manier waarop een luchtbevochtiger werkt, is conceptueel een eenvoudig proces, maar er zit een heleboel deskundige techniek en technologie achter.



In principe spuit een luchtbevochtiger waterdamp in de lucht om de luchtvochtigheid te verhogen. Dat water is afkomstig van een verdampingsproces.



In apparaten van hoge kwaliteit, zoals de 2-in-1-luchtzuiveraar en luchtbevochtiger uit de 3000i Serie, creëert dit proces een hygiënische nevel die snel onzichtbaar wordt. Die nevel helpt niet alleen de luchtvochtigheid te verhogen, maar maakt het ook moeilijker voor bacteriën om in de lucht te worden gebracht. Met een 2-in-1-apparaat als dit kun je de luchtbevochtigingsfunctie en de luchtzuiveringsfunctie gebruiken om een gezonde atmosfeer te creëren.



Wanneer je een luchtbevochtiger gebruikt, vergeet dan niet de volgende stappen te volgen:





Lees altijd de handleiding en volg de adviezen op.



Zet het apparaat op een vlakke ondergrond, uit de buurt van muren.



Houd het waterreservoir schoon.



Zorg ervoor dat de ruimte boven je luchtbevochtiger vrij is.



Houd de luchtbevochtiger schoon.