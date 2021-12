Huismiddeltjes tegen hooikoortssymptomen

Als je last hebt van hooikoorts of pollenallergieën, vraag je je misschien af of luchtreinigers nuttig zijn en of het de moeite loont er een aan te schaffen om hooikoorts te verlichten. En helpt een luchtreiniger tegen pollen? Het korte antwoord is ja! Van luchtzuiveraars zoals de Philips 3000i Series is klinisch bewezen dat ze allergenen zoals pollen met maar liefst 99,97% verminderen. Door het stuifmeel uit de lucht te filteren, verwijderen luchtreinigers de triggers in de lucht die hooikoortssymptomen veroorzaken.



Tip: Een kwaliteitsmachine, zoals de 3000i Series Luchtzuiveraar is een van de beste huismiddeltjes tegen hooikoorts die er is – dit apparaat heeft een hoge Clean Air Delivery Rate (CADR) en doet er slechts zes minuten over om alle lucht in een kamer van 20 vierkante meter te verversen. In plaats van dat pollen in je ogen, in je neus of in je keel blijven hangen, zuigt de luchtreiniger allergenen naar binnen en zuivert de lucht, waardoor je een veel betere luchtkwaliteit in je huis krijgt.



Nu weet je precies wat te doen tegen hooikoorts, inclusief eenvoudige huismiddeltjes. Gebruik deze tips om je lijden te verlichten en je blootstelling aan allergenen te verminderen.



Bronnen:

1 Gezondheidsnet: Hooikoorts vormt groot probleem