Het belang van het verbeteren van de luchtkwaliteit binnen



Een lage luchtkwaliteit kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Onder andere tabaksrook, schoonmaakmiddelen en open haarden zijn mogelijke bronnen van binnenluchtvervuiling. Slechte luchtkwaliteit in huis kan in sommige gevallen astma, hart- en vaatziekten en kanker veroorzaken.2 Het is dus duidelijk dat een goede luchtkwaliteit in onze huizen van essentieel belang is en dat leren hoe je de luchtkwaliteit kunt verbeteren hoog op de 'to-do'-lijst van elke huiseigenaar moet staan.