We gaan het eerst even hebben over virussen voordat we ingaan op de rol van een luchtreiniger. Virussen zijn niet in staat zichzelf te vermenigvuldigen. Het zijn intracellulaire parasieten, wat betekent dat ze zich alleen kunnen vermenigvuldigen na infectie van andere gastheercellen.Het gebruik van een speciale luchtreiniger voor virussen kan helpen bij het filteren van virusziekten die in de lucht in je huis circuleren, zodat de virussen zich niet kunnen vermenigvuldigen en je ze niet kunt inademen.Virussen bestaan uit een of meer moleculen en kunnen omgeven zijn door een eiwitomhulsel. Wetenschappers hebben ontdekt dat ze in diameter variëren van 20 tot 250-400 nanometer.De 3000i Series Luchtzuiveraar is in staat om tot 99,9% van de virussen te verwijderen, inclusief ultrafijne deeltjes zo klein als 0,003 micron (dat is 3 nanometer!). Dit maakt ‘m bij uitstek geschikt als luchtreiniger voor virussen.