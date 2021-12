Tips voor stofallergie: huismiddeltjes voor mensen met een allergie voor huisstofmijt



Het is moeilijk om je lekker te ontspannen als je het gevoel hebt dat je allergisch bent voor je eigen huis. Maar het goede nieuws is dat als je eenmaal de bron van je allergische reactie hebt aangepakt, je het niezen en sniffelen kunt verlichten. Wij laten je zien hoe je huisstofmijtallergiesymptomen op verschillende manieren kunt verhelpen, van het verbeteren van de luchtkwaliteit in je huis tot huismiddeltjes om stofallergie te verlichten.