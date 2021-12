Voor de meeste smoothiebowlrecepten heb je drie basisingrediënten nodig:

Fruit of groenten Water, sap, melk of een alternatief voor melk Havermout, bevroren banaan of pindakaas om in te dikken

Afhankelijk van het fruit of de groenten die je kiest kun je je gezonde smoothiebowls ook zoeter maken met honing, kokosnoot of ahornsiroop. Als je de voorkeur geeft aan een dikkere consistentie, is bevroren fruit een geweldige optie.

Doe al je ingrediënten in een blender zoals de Philips Avance Collection High Speed Blender. Hiermee pureer je de ingrediënten heel fijn, waardoor ze ideaal zijn voor smoothies.

Op zoek naar eenvoudige smoothiebowlrecepten? Lees snel verder om te ontdekken wat drie van onze favoriete smoothiebowlideeën zijn.