Mis nooit uw muziek.

Met deze volledig draadloze oordopjes met drivers van 10 mm en Hybrid Active Noise Cancelling hoort u de geluiden die er toe doen. Met een 'hockeystick'-vorm, zweet- en spatwaterbestendigheid volgens de IPX4-classificatie en een oplaadetui in zakformaat voor 24 uur speeltijd.