6 + 20 uur afspeeltijd voor een hele dag luisterplezier

Hoe lang uw dag ook is, deze oordopjes zijn er voor u. Krijg 6 of 5 uur afspeeltijd met volledig opgeladen oortjes met respectievelijk ANC uitgeschakeld en ANC ingeschakeld. Een volledig opgeladen etui geeft nog eens respectievelijk 20 of 16 uur afspeeltijd.