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Niet meer leverbaar

True wireless koptelefoons

TAT4507WT/00

Mis nooit uw muziek.

Met deze volledig draadloze oordopjes met drivers van 10 mm en Hybrid Active Noise Cancelling hoort u de geluiden die er toe doen. Met een 'hockeystick'-vorm, zweet- en spatwaterbestendigheid volgens de IPX4-classificatie en een oplaadetui in zakformaat voor 24 uur speeltijd.

Bekijk alle voordelen

Mis nooit uw muziek.

  • Hybrid Active Noise Cancelling

  • 2 x 2 microfoons voor heldere oproepen

  • Oplaadetui in zakformaat

  • IPX4, zweet- en waterbestendig

Hybride actieve ruisonderdrukking

Hybride actieve ruisonderdrukking

Deze koptelefoons zijn voorzien van Hybrid Active Noise Cancelling, dat het geluid dat u niet wilt horen wegfiltert. Met de bewustzijnsmodus kunt u de wereld om u heen weer horen wanneer dat nodig is. De perfecte manier om naar uw favoriete muziek te luisteren!

2 x 2 microfoons voor kristalheldere gesprekken

2 x 2 microfoons voor kristalheldere gesprekken

Deze koptelefoons zijn voorzien van een ruisonderdrukkingsalgoritme met twee microfoons voor een fantastische verstaanbaarheid. Twee straalvormende microfoons in elk oordopje verminderen het omgevingsgeluid, zodat u elkaar duidelijk kunt horen. Voor heldere communicatie, altijd!

Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm

Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm

Deze comfortabele oordopjes passen goed in uw gehoorgang, waardoor een perfecte afdichting ontstaat die extern geluid vermindert. Hoor elke beat en elk woord! Geniet van echt comfort met zachte, verwisselbare siliconen oordopjes in drie maten.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.