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Niet meer leverbaar
TAT4507SL/00
Mis nooit uw muziek.
Met deze volledig draadloze oordopjes met drivers van 10 mm en Hybrid Active Noise Cancelling hoort u de geluiden die er toe doen. Met een 'hockeystick'-vorm, zweet- en spatwaterbestendigheid volgens de IPX4-classificatie en een oplaadetui in zakformaat voor 24 uur speeltijd.
Hybrid Active Noise Cancelling
2 x 2 microfoons voor heldere oproepen
Oplaadetui in zakformaat
IPX4, zweet- en waterbestendig
Deze koptelefoons zijn voorzien van Hybrid Active Noise Cancelling, dat het geluid dat u niet wilt horen wegfiltert. Met de bewustzijnsmodus kunt u de wereld om u heen weer horen wanneer dat nodig is. De perfecte manier om naar uw favoriete muziek te luisteren!
Deze koptelefoons zijn voorzien van een ruisonderdrukkingsalgoritme met twee microfoons voor een fantastische verstaanbaarheid. Twee straalvormende microfoons in elk oordopje verminderen het omgevingsgeluid, zodat u elkaar duidelijk kunt horen. Voor heldere communicatie, altijd!
Deze comfortabele oordopjes passen goed in uw gehoorgang, waardoor een perfecte afdichting ontstaat die extern geluid vermindert. Hoor elke beat en elk woord! Geniet van echt comfort met zachte, verwisselbare siliconen oordopjes in drie maten.
Recensies
De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.