Altijd veilig, altijd leuk. Volumebegrenzing voor thuis en onderweg

Deze koptelefoon is speciaal ontworpen om extra veilig te zijn voor jonge oren. Het volume is beperkt tot 75 dB, zodat kinderen kunnen luisteren in huis of als ze huiswerk maken. Voor het luisteren in luidruchtigere omgevingen buitenshuis, kunnen ouders de Philips Headphones-app gebruiken om een volumebegrenzing van 85 dB in de reismodus in te stellen.