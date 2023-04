Onze beste coating, ontwikkeld voor ultiem huidcomfort

Onze beste beschermende Hydro SkinGlide-coating op de scheerkop vermindert huidirritatie voor een comfortabele scheerbeurt, ook voor de gevoelige huid. De coating is gemaakt van maximaal 500.000 Microtech-kralen met hydrofiele eigenschappen per vierkante centimeter, waardoor het apparaat 50%* soepeler over de huid glijdt voor maximaal huidcomfort.