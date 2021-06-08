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Niet meer leverbaar
SHC8535/10
De vrijheid van draadloos, helder geluid
Geniet van de vrijheid om thuis van uw muziek te genieten. Dankzij de HiFi-geluidsweergave biedt deze Philips SHC8535/10-stereohoofdtelefoon het ultieme persoonlijke gebruiksgemak.
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor over het oor
Zachte oorkussens
Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.
4.0
van 5
55
Reviews & awards
Marco Lückers
08/06/2021
Nederland
Uitstekend geluid en zit comfortabel
Na jarenlang intensief gebruik nog steeds uitstekend geluid en zit comfortabel.
Voordelen
Uitstekend geluid en zit comfortabel
Nadelen
Nooit minpunten tegengekomen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Datum gebruik 2019-06-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Datum gebruik 2019-06-07
Kassa
28/03/2020
Nederland
Help! Mijn oplader is kapot gegaan!
Weet iemand waar ik een nieuwe oplader kan kopen? Die geschikt is voor deze hoofdtelefoon! alle hulp is welkom
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Datum gebruik 2018-03-28
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Datum gebruik 2018-03-28
hoek38
11/07/2013
Nederland
Geverifieerde koper
Prefect geluid, veel functies en gemakkelijk te bedienen.
Het is een geweldige belevenis dat je ongestoord zonder omgevingsgeluiden kunt genieten van je favoriete muziek. Maar ook het gebruik bij het volgen van een TV-programma wordt de verstaanbaarheid aanzienlijk verbeterd. Het frequentiebereik van de telefoon is voor mij prima. De bedieningsmogelijkheden aan de telefoon zelf vind ik een groot gemak. Ook een lagere tijd gebruik te maken is de druk op je oren nauwelijks hinderlijk. Bijkomstig gemak van draadloos is, dat je het programma kunt blijven volgen van een TV programma, terwijl je in de keuken een kopje koffie zet !!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8535 Wireless hi-fi headphones