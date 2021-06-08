Het is een geweldige belevenis dat je ongestoord zonder omgevingsgeluiden kunt genieten van je favoriete muziek. Maar ook het gebruik bij het volgen van een TV-programma wordt de verstaanbaarheid aanzienlijk verbeterd. Het frequentiebereik van de telefoon is voor mij prima. De bedieningsmogelijkheden aan de telefoon zelf vind ik een groot gemak. Ook een lagere tijd gebruik te maken is de druk op je oren nauwelijks hinderlijk. Bijkomstig gemak van draadloos is, dat je het programma kunt blijven volgen van een TV programma, terwijl je in de keuken een kopje koffie zet !!