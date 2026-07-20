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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SHC8535/10
Niet meer leverbaar
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EU-conformiteitsverklaring
Kan ik de Philips-hoofdtelefoon permanent op het basisstation laten zitten?
Kan ik voor mijn Philips-systeem ook andere batterijen gebruiken?
Waarom moet ik de batterijen gedurende 16 uur opladen voor het eerste gebruik?
Kan ik 2 hoofdtelefoons gebruiken met één basisstation?
Waarom gaan Philips oplaadbare batterijen zo kort mee?
Hoe kan ik mijn Philips-hoofdtelefoon schoonmaken?