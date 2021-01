Kalkaanslag verwijderen

Het verdient aanbeveling om je AVENT-sterilisator of -flesverwarmer regelmatig te ontkalken om ervoor te zorgen dat de apparaten goed blijven werken. Met dit ontkalkingspoeder op basis van citroenzuur wordt de kalkaanslag verwijderd die zich in de loop van de tijd in je Philips AVENT-apparaat ophoopt. Bekijk alle voordelen