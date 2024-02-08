ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Philips Avent Classic-fopspeen

Philips ondersteuning

Philips AventClassic-fopspeen

SCF195/22

Philips Avent Classic-fopspeen

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Gebruiksaanwijzing - English (US)

  • PDF bestand, 84 kB
  • 8 February 2024

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires

Garantie en service

Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product

Reparatie of omruiling

Laat uw defecte product repareren of omruilen

Garantie

Ons beleid voor productgarantie

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.