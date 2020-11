Op afstand te activeren nachtlampje en slaapliedjes

Je baby kan onrustig zijn als je hem net in bed hebt gelegd. Help je baby rustig te worden en in slaap te komen met de rustgevende gloed van het nachtlampje, dat je vanaf de ouder- of babyunit kunt activeren (activering op afstand niet mogelijk in de VS). Een rustig slaapliedje is de beste manier om een onrustige baby te kalmeren. Vanuit iedere kamer in huis kun je kiezen uit een van de 5 ontspannende deuntjes, die je baby in een mum van tijd naar dromenland brengen. (Activering op afstand niet mogelijk in de VS).