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  • De juiste temperatuur, compleet comfort
  • De juiste temperatuur, compleet comfort
  • De juiste temperatuur, compleet comfort
  • De juiste temperatuur, compleet comfort
  • De juiste temperatuur, compleet comfort
  • De juiste temperatuur, compleet comfort

Niet meer leverbaar

Philips AventDECT-babyfoon

SCD520/00

3.8
| (17) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
De juiste temperatuur, compleet comfort
Met de nieuwe DECT-babyfoons van Philips Avent kun je je er op elk moment van verzekeren dat alles goed gaat met je baby, ook als je in een andere kamer bent.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Gegarandeerd storingsvrij dankzij DECT-technologie

De juiste temperatuur, compleet comfort

  • Temperatuuralarm

DECT-technologie voor een gegarandeerd storingsvrije verbinding

DECT-technologie voor een gegarandeerd storingsvrije verbinding

Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

Geruststelling en een kristalhelder geluid

Geruststelling en een kristalhelder geluid

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

Extra groot bereik voor totale bewegingsvrijheid

Extra groot bereik voor totale bewegingsvrijheid

Het bereik van 330 m, de riemclip en het halskoord zorgen voor totale bewegingsvrijheid in en om het huis

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

17

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

1

09/10/2011

Nederland

Nederland

Fijn in gebruik!

erg fijn, doet alles wat beschreven staat in de omschrijving en op website! Met name veilig gevoel dat je geruststeld en waarop je kunt bouwen, echt Philips dus...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD520/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD520/00 DECT-babyfoon

09/10/2011

Nederland

Nederland

Simpel, weinig knoppen maar toch duidelijk.

Is makkelijk in gebruik. Degelijk. Doet wat hij moet doen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD520/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD520/00 DECT-babyfoon

10/11/2009

Nederland

Nederland

SUPER!!!

Goed, makkelijk in gebruik en alles is goed in de gaten te houden, accu gaat lang mee gewoon zijn geld waard voor jarenlang plezier.

Deze review is gemaakt voor SCD520/00 DECT-babyfoon

Deze review is gemaakt voor SCD520/00 DECT-babyfoon

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 

  1. In de Verenigde Staten en Canada is dit product verkrijgbaar met weergave uitsluitend in Fahrenheit.