Geavanceerde orthodontische fopspeen

De geavanceerde orthodontische speen, die is ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaand orthodontist dr. Hagemann, is ontworpen met het oog op een gezonde ontwikkeling van de mond. De speen heeft vleugels die speciaal gevormd zijn om de druk op tandvlees en groeiende tandjes tot een minimum te beperken.