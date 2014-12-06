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Niet meer leverbaar

Philips AventStarterset voor pasgeborenen

SCD290/00

4.7

| (50) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan

De natuurlijke manier om met flesvoeding te beginnen

Een handige set met 4 Natural-flessen (2x 125 ml en 2x 260 ml), een fles- en speenborstel en een witte Advanced orthodontische fopspeen voor 0-6 maanden (voor een gezonde ontwikkeling van de mond). De nieuwe fles maakt flesvoeding natuurlijker

Bekijk alle voordelen

Set met fles, speen en fopspeen

De natuurlijke manier om met flesvoeding te beginnen

  • Natural

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen daardoor eenvoudiger.

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen daardoor eenvoudiger.

De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

50

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

2
1

06/12/2014

Nederland

Nederland

Avent Natural is werkelijk fantastisch!

De flessen van de 'Natural' collectie zijn super vormgegeven. Vooral in kleur zijn ze erg leuk! Super fijn in gebruik. Enige nadeel dat ze soms bij de speen gaan lekken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD290/00 Starterset voor pasgeborenen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD290/00 Starterset voor pasgeborenen

08/05/2020

Deutschland

Deutschland

Super zum zufüttern

Ich stille, musste anfangs aber etwas zufüttern, da der Milcheinschuss was länger gedauert hat, haben wir knapp 3 Wochen mit den Natural Flaschen zugefüttert. Die Kleine hat die Flaschen aufgrund der Form sofort angenommen und auch jetzt bekommt sie ab und an bei Bauchweh noch Tee damit und wir hatten bis jetzt nie Probleme mit einer Saugverwirrung o.ä.. Die Flaschen sind einfach zu reinigen und liegen auch gut in der Hand zum festhalten. Ein super Produkt, kann ich nur empfehlen.

Voordelen

Keine Saugverwirrung, einfach zu reinigen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene

Datum gebruik 2019-04-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene

Datum gebruik 2019-04-08

27/06/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr komfortabel

Sehr komfortabel Der Titel fasst eigentlich meine gesamte Meinung zusammen. Mein kleiner Schatz liebt die weichen Saugnäpfe. Die Flasche ist sowohl für mich als auch für die Kleine gut im der Hand zu halten. Es läuft nichts aus. Auch die Größe ist perfekt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene

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