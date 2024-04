Een superieure scheerbeurt*, aangepast aan jouw huid.

Ervaar een gepersonaliseerde scheerbeurt met Philips’ meest intelligente scheerapparaat met AI-technologie. De Pressure Guard-sensor meet jouw scheerdruk en geeft via de LED-ring aan wanneer je te hard of te zacht scheert. Dit zorgt voor optimale scheerresultaten en minimaliseert huidirritatie. De zelfslijpende mesjes en de verbeterde Power Adapt-sensor, die de haardichtheid 500x per seconde leest en de snelheid van het scheren hierop aanpast, zorgen voor een efficiënte en makkelijke scheerbeurt. Bekijk alle voordelen