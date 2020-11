Kies tussen de 2 opklikbare hulpstukken voor de gewenste look

Klik het gewenste hulpstuk op het handvat om het apparaat als scheerapparaat of bodygroom te gebruiken. Haal het hulpstuk er na gebruik weer af. Wilt u een glad gezicht, dan gebruikt u het apparaat als scheerapparaat. Wilt u een glad lichaam? Dat is echt iets voor de bodygroom. Eén apparaat voor elke gewenste look.