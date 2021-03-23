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  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
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  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw

SH30Vervangende scheerhoofden

SH30/50

4
| (51) Reviews & awards
Een scheerapparaat als nieuw
Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren.
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Om de 24 maanden vervangen voor een scheerapparaat dat als nieuw voelt

Een scheerapparaat als nieuw

  • PowerCut-mesjes

  • Geschikt voor de S1000, S2000 en S3000 series

  • Geschikt voor de S5000 series met afgeronde scheerhoofden

Consistent en glad scheerresultaat

Consistent en glad scheerresultaat

27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.

Voor shavers series 1000, 2000, 3000 en 5000 met afgeronde scheerhoofden

Voor shavers series 1000, 2000, 3000 en 5000 met afgeronde scheerhoofden

Op de achterkant van het handvat van het scheerapparaat ziet u welk vervangende scheerhoofd u nodig hebt. Hulp nodig? Ga naar philips.com/accessories

Eenvoudig te vervangen scheerhoofden

Eenvoudig te vervangen scheerhoofden

1. Open het scheerapparaat door op de ontgrendelknop te drukken; 2. Verwijder de borgring door deze linksom te draaien; 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats voorzichtig de vervangende scheerhoofden; controleer of de hoofden precies in de houder zijn uitgelijnd; 4. Plaats de borgring terug en draai de vergrendelknop rechtsom; 5. Wanneer u het scheerhoofd sluit, hoort u het vastklikken.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

51

Reviews & awards

23/03/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

het is een fantastisch product en in Nederland ge

Het scheert geweldig, soepel het reinigen kan met water

Voordelen

schert fijn en soepel

Nadelen

geen gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH30 SH30/50 Vervangende scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH30 SH30/50 Vervangende scheerhoofden

27/09/2025

België

België

Geverifieerde koper

Voldoet volledig aan de verwachtingen. Scheerapparaat werkt zoals nieuw.

Deze review is gemaakt voor SH30 SH30/50 Vervangende scheerhoofden

Deze review is gemaakt voor SH30 SH30/50 Vervangende scheerhoofden

20/06/2024

België

België

Geverifieerde koper

Uitstekend!!!

Gewoon uitstekend;een beetje prutswerk om de mesjes te vervangen,maar dat ligt aan mij...Dank u wel...

Voordelen

Gemakkelijk te vervangen

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH30 SH30/50 Vervangende scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH30 SH30/50 Vervangende scheerhoofden

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