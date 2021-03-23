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SH30/50
S1134/00
S1142/00
S1142/02
S3143/00
S3143/02
S3144/00
S3145/00
S3243/12
S3342/13
S3343/13
PowerCut-mesjes
Geschikt voor de S1000, S2000 en S3000 series
Geschikt voor de S5000 series met afgeronde scheerhoofden
27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.
Op de achterkant van het handvat van het scheerapparaat ziet u welk vervangende scheerhoofd u nodig hebt. Hulp nodig? Ga naar philips.com/accessories
1. Open het scheerapparaat door op de ontgrendelknop te drukken; 2. Verwijder de borgring door deze linksom te draaien; 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats voorzichtig de vervangende scheerhoofden; controleer of de hoofden precies in de houder zijn uitgelijnd; 4. Plaats de borgring terug en draai de vergrendelknop rechtsom; 5. Wanneer u het scheerhoofd sluit, hoort u het vastklikken.
4.0
van 5
51
Reviews & awards
23/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
het is een fantastisch product en in Nederland ge
Het scheert geweldig, soepel het reinigen kan met water
Voordelen
schert fijn en soepel
Nadelen
geen gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH30 SH30/50 Vervangende scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH30 SH30/50 Vervangende scheerhoofden
x y z
27/09/2025
België
Geverifieerde koper
Voldoet volledig aan de verwachtingen. Scheerapparaat werkt zoals nieuw.
Deze review is gemaakt voor SH30 SH30/50 Vervangende scheerhoofden
Deze review is gemaakt voor SH30 SH30/50 Vervangende scheerhoofden
Gregorius33
20/06/2024
België
Geverifieerde koper
Uitstekend!!!
Gewoon uitstekend;een beetje prutswerk om de mesjes te vervangen,maar dat ligt aan mij...Dank u wel...
Voordelen
Gemakkelijk te vervangen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH30 SH30/50 Vervangende scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH30 SH30/50 Vervangende scheerhoofden
waar faciliteiten bestaan