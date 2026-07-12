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S1142/00
PowerCut-mesjes
4D Flexibele scheerhoofden
Open met één druk op de knop
27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.
Bewegende scheerhoofden bewegen in vier richtingen om gelijkmatig contact met uw huid te houden en beschermen tegen wondjes en sneetjes.
Het scheerapparaat is ontworpen als veelzijdige oplossing waarmee u uw gezicht en hoofd vol vertrouwen kunt scheren
4.0
van 5
1059
Reviews & awards
Xogs
12/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Philips scheerapparaat
Super tevreden over het scheerapparaat, Hij scheert zeer goed en glad. En de batterij gaat lang mee. Heel fijn apparaat. Aan te bevelen.
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-05-31
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-05-31
De glad scheerder
21/03/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Glad resultaat
Prima scheerapparaat, lekker glad resultaat en makkelijk te reinigen. Nooitanders gekocht dan Philps.
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ron 1960
07/03/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Gewoon kwaliteit van philps
Jaren geschoren met mes en schuim ,na aanschaf van dit produkt werkt net zo glad en is zeer makkelijk schoon te maken ,werkt voor mij goed en is tijdbesparend t o v scheren met mes en zwep
Voordelen
Scheert glad en makkelijk schoon te maken
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.