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5D Pivot & Flex-scheerhoofden
PowerCut-mesjes
Corrosiebestendig scheersysteem
Nat en droog scheren
Door te buigen en te draaien in vijf richtingen volgt het hoofd elke ronding van je gezicht en snijdt net boven huidhoogte voor een schone, comfortabele scheerbeurt, zelfs op een gevoelige huid.
27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.
Het scheerapparaat is ontworpen als veelzijdige oplossing waarmee u uw gezicht en hoofd vol vertrouwen kunt scheren
4.2
van 5
2047
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
Beertje50
15/04/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Philips the best a man can get
Één van de meest simpele scheerapparaten maar daardoor wel één van de beste. Zonder toeters en bellen. Als je de schoonmaakinsyructies volgt (wat zeer belangrijk is) zal deze lang meegaan. Ligt lekker in de hand, scheert goed en als de kop versleten is kan je zo een nieuwe kopen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Jhent
26/07/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Prima scheerapparaat
Dit product doet precies wat er van verwacht wordt.
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3242/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3242/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Shadowman.
22/07/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Goedkoop of niet slecht te zijn
Omdat het geen duur apparaat is maar zijn werk optimaal doet, is dit mijn derde apparaat Ben dik tevreden.hij doet niet onder voor het hele dure apparaat, want die heb ik ook.
Voordelen
Goed en niet duur
Nadelen
Mesjes snel versleten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.