20x effectiever tegen tandplak*, zacht voor het tandvlees

Iedereen poetst anders en daarom staan de borstelharen van deze opzetborstel in verschillende richtingen. Zo verwijdert u tandplak, ongeacht uw poetstechniek. Onze A3 All-in-One opzetborstel reinigt het grondigst en verwijdert tot wel 20x meer tandplak. Bovendien is uw tandvlees 15x gezonder in zes weken en verwijdert u hiermee in nog geen twee dagen tot wel 100% meer verkleuringen dan met een handtandenborstel.