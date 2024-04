Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Het is daarom goed om ook die van u in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw gebit nog steeds goed gereinigd wordt. Onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u hebt gepoetst. De BrushSync-vervangingsherinnering op uw handvat en een korte pieptoon laten u weten wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen.