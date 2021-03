Instelbare snijschijf voor dunne tot dikke plakjes (1 - 7 mm)

"Het leven wordt voor iedereen steeds drukker, dus het is erg belangrijk om tijd te besparen in de keuken maar toch lekker voedzaam eten op tafel te zetten. Ik wil dat drukke ouders het gebruik van de nieuwe keukenmachine zo aangenaam mogelijk vinden. Dankzij het apparaat zijn ze minder lang bezig in de keuken en houden ze tijd over voor familie en vrienden." Deze snijschijf is eenvoudig in te stellen voor appels, aardappelen of andere ingrediënten van verschillende dikte.