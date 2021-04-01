EssentialCare

ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Drogen en stylen in een handomdraai
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Drogen en stylen in een handomdraai
  • Drogen en stylen in een handomdraai
  • Drogen en stylen in een handomdraai
  • Drogen en stylen in een handomdraai
  • Drogen en stylen in een handomdraai
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Drogen en stylen in een handomdraai
  • Drogen en stylen in een handomdraai
  • Drogen en stylen in een handomdraai
  • Drogen en stylen in een handomdraai

Niet meer leverbaar

EssentialCareAirstyler

HP8660/00

2.5
| (6) Reviews & awards
Drogen en stylen in een handomdraai
Drogen en stijlen tegelijk. Met de nieuwe Philips Essential Care-airstyler kun je mooie natuurlijke stijlen creëren terwijl je je haar verzorgt.
Bekijk alle voordelen

Drogen en stylen in een handomdraai

  • EssentialCare

Beste droogtemperatuur met ThermoProtect-temperatuur

Beste droogtemperatuur met ThermoProtect-temperatuur

De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.

Verwarmde borstel van 38 mm voor gladder haar

Verwarmde borstel van 38 mm voor gladder haar

De verwarmde borstel heeft een extra grote diameter van 38 mm. Dankzij de brede staaf is deze perfect voor het stylen van gladde en golvende kapsels.

Zachte maar toch doeltreffende stylingprestaties

Zachte maar toch doeltreffende stylingprestaties

De Air Styler met een luchtstroom van 650 W voor zacht drogen en stylen. Elke dag prachtige resultaten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

2.5

van 5

6

Reviews & awards

3

01/04/2021

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Ottimo lavoro

Buona impugnatura per un ottima manualità,calda al punto giusto,veramente molto pratica,complimenti Philips!

Voordelen

Praticissimo

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential HP8660/40 Styler ad aria

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential HP8660/40 Styler ad aria

20/10/2019

Nederland

Nederland

Mooi haar

Op een snelle en eenvoudige manier mijn haar in model. Graag had ik nog andere borstels op kunnen zetten, in bijgeleverde handleiding staan deze vernoemd, kunnen deze apart verkregen worden?

Voordelen

Eenvoudig gebruik

Nadelen

Warmt iets trager op

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EssentialCare HP8660/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EssentialCare HP8660/00 Airstyler

09/01/2015

Nederland

Nederland

makkelijk in gebruik maar ontevreden over het resultaat

Voor mij is fohnen/stijlen met een dergelijk apparaat nieuw. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Redelijk snel zat mijn haar toch in model, maar na een half uur zag het eruit alsof mijn haar ontploft was! Nu kan dit liggen aan het koude weer, maar met andere styltangen/fohns heb ik hier nooit last van!

Deze review is gemaakt voor EssentialCare HP8660/00 Airstyler

Deze review is gemaakt voor EssentialCare HP8660/00 Airstyler

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen