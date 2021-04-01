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Niet meer leverbaar
HP8660/00
EssentialCare
De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.
De verwarmde borstel heeft een extra grote diameter van 38 mm. Dankzij de brede staaf is deze perfect voor het stylen van gladde en golvende kapsels.
De Air Styler met een luchtstroom van 650 W voor zacht drogen en stylen. Elke dag prachtige resultaten.
2.5
van 5
6
Reviews & awards
Maricchia
01/04/2021
Italia
Geverifieerde koper
Ottimo lavoro
Buona impugnatura per un ottima manualità,calda al punto giusto,veramente molto pratica,complimenti Philips!
Voordelen
Praticissimo
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential HP8660/40 Styler ad aria
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential HP8660/40 Styler ad aria
Lottec
20/10/2019
Nederland
Mooi haar
Op een snelle en eenvoudige manier mijn haar in model. Graag had ik nog andere borstels op kunnen zetten, in bijgeleverde handleiding staan deze vernoemd, kunnen deze apart verkregen worden?
Voordelen
Eenvoudig gebruik
Nadelen
Warmt iets trager op
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EssentialCare HP8660/00 Airstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EssentialCare HP8660/00 Airstyler
chanz
09/01/2015
Nederland
makkelijk in gebruik maar ontevreden over het resultaat
Voor mij is fohnen/stijlen met een dergelijk apparaat nieuw. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Redelijk snel zat mijn haar toch in model, maar na een half uur zag het eruit alsof mijn haar ontploft was! Nu kan dit liggen aan het koude weer, maar met andere styltangen/fohns heb ik hier nooit last van!
Deze review is gemaakt voor EssentialCare HP8660/00 Airstyler
Deze review is gemaakt voor EssentialCare HP8660/00 Airstyler