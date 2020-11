Professionele AC-motor gaat 50% langer mee

Dit type motor is speciaal ontwikkeld voor de professionele markt en biedt diverse voordelen. Het allerbelangrijkste is dat de levensduur van deze motor veel langer is dan die van standaardmotors. Je föhn gaat 50% langer mee. Bovendien is de luchtstroom extra krachtig, voor snel en effectief drogen.