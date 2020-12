Infraroodhalogeenlamp van 300 watt

De Philips InfraCare HP 3631 is geoptimaliseerd voor een effectieve verlichting van pijn in gebieden van 40 x 30 cm, zoals schouder en nek, onderrug, een bovenbeen of arm. De InfraCare is voorzien van innovatieve technologie op het gebied van infrarood halogeenlicht. De speciale lenzen, het speciale filter en de krachtige halogeenlamp van 300 watt zijn geoptimaliseerd voor prettige warmte op een behandelgebied van 40 x 30 cm, waarbij de infraroodwarmte gelijkmatig over het te behandelen gebied wordt verspreid.