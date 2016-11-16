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  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn

Niet meer leverbaar

InfraCare-infraroodlamp

HP3631

2.3
| (4) Reviews & awards
Effectieve verzachting van pijn
Philips InfraCare verzacht pijn in de spieren en gewrichten. De infraroodlamp van 300watt voelt zeer comfortabel aan en de infraroodwarmte dringt diep door in de huid, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dit biedt verzachting voor zones van 40 x 30 cm.
Bekijk alle voordelen

Diep doordringende infraroodwarmte

Effectieve verzachting van pijn

  • 300W

  • Zonebehandeling van een bepaald gebied

  • Digitale timer

Diep doordringende infraroodwarmte

Diep doordringende infraroodwarmte

Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.

Technische specificaties

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Recensies

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2.3

van 5

4

Reviews & awards

5
3

16/11/2016

France

France

Geverifieerde koper

Simple et facile à manier !

Ce produit est nettement supérieur aux anciens modèles avec ampoule à infrarouge. Excellent produit à recommander.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

25/03/2019

Deutschland

Deutschland

Mängelbehaftet

Die UV-Folie hat sich nach einigen Jahren NICHT_Nutzung aufgelöst und auch der Timer funktioniert nicht mehr ! Von PHILIPS war ich in der Vergangenheit besseres gewohnt !!

Deze review is gemaakt voor HP3631 InfraCare Infrarotlampe

Deze review is gemaakt voor HP3631 InfraCare Infrarotlampe

14/09/2018

France

France

J’ai changé la pile du minuteur et depuis la minuterie s’arrete Après 3 minutes de fonctionnement

Ce n’est pas très glorieux pour Philips je ne recommande pas cet article

Deze review is gemaakt voor HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

Deze review is gemaakt voor HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

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