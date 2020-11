Keuze uit 2 natuurlijke en aangename wekgeluiden

Op de ingestelde wektijd hoort u een fluitend vogeltje of een vriendelijk piepje. Het geluid neemt geleidelijk in volume toe en bereikt na anderhalve minuut uiteindelijk het niveau dat u hebt geselecteerd. Dankzij het langzaam toenemende geluid wordt u altijd op een prettige wijze gewekt, zodat opstaan geen probleem is.