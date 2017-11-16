Ik word graag wakker met het gefluit van de vogels, jammer vind ik dan dat er maar zo'n 10 sec vogelgeluid is opgenomen, en dit dan eindeloos wordt herhaald. Hiermee kun je het mooiste geluid van de wereld (de zang van de merel) niet laten horen. -->Gemiste kans. Het instellen van de wektijd is echt een drama, de sprongen van 15 minuten schieten altijd door, en dan moet je weer terug, en als je pech hebt schiet ie er weer doorheen. -->Niet handig dus. Het is fijn dat je de lichtintensiteit kunt instellen, want ik vind het niet fijn om 's morgens in het wekproces meteen een bak licht op me te krijgen. Misschien een tip, laat het vogelgeluid met dezelfde intensiteit toenemen als het licht, startend een half uur voor de wektijd.