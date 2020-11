Drie natuurlijke geluiden of vriendelijke piepjes

Op de ingestelde wektijd hoort u een natuurlijk geluid of, als u dat liever hebt, een vriendelijk piepje. Dit begint rustig en het duurt ongeveer anderhalve minuut om tot het geselecteerde geluidsniveau te komen. Er zijn drie natuurlijke geluiden waar u uit kunt kiezen: fluitende vogels in het bos, het geluid van golven op het strand of het geluid van een kikker en een eend in een vijver. Doordat het geluid geleidelijk steeds harder wordt, wordt u prettig en langzaam gewekt en schrikt u niet wakker. Tegen de tijd dat het geluid het geselecteerde niveau heeft bereikt, is opstaan geen probleem meer.