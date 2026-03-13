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Avance Collection Grillpanaccessoire voor Airfryer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Avance CollectionGrillpanaccessoire voor Airfryer

HD9911/90

Avance Collection Grillpanaccessoire voor Airfryer

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

User Manual Philips Avance Collection Airfryer Grill Pan accessory HD9911/90

  • PDF bestand, 2 MB
  • 13 March 2026

Vis, vlees en groenten worden perfect gegrild en zijn gezonder door de combinatie van Rapid Air-technologie en het unieke geperforeerde oppervlak met de typische randen! Dankzij de antiaanbaklaag blijft voedsel niet plakken en is de pan heel eenvoudig schoon te maken!

  • PDF bestand
  • 21 May 2026

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