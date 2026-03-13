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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HD9911/90
Niet meer leverbaar
User Manual Philips Avance Collection Airfryer Grill Pan accessory HD9911/90
Vis, vlees en groenten worden perfect gegrild en zijn gezonder door de combinatie van Rapid Air-technologie en het unieke geperforeerde oppervlak met de typische randen! Dankzij de antiaanbaklaag blijft voedsel niet plakken en is de pan heel eenvoudig schoon te maken!