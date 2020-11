Automatische uitschakeling na 30 minuten voor energiebesparing en veiligheid

30 minuten na het zetten van uw koffie wordt het koffiezetapparaat automatisch uitgeschakeld om energie te besparen en voor de veiligheid. Dit is volgens de EU-regelgeving, die van toepassing is op alle koffiezetapparaten in de EU. Philips biedt koffiezetapparaten met een thermische kan, als u wilt dat uw koffie langer warm blijft.