PowerCyclone 6 voor een superieure scheiding van lucht en stof

Het aerodynamische ontwerp van PowerCyclone 6 vermindert de luchtweerstand en zorgt in 3 zeer efficiënte stappen voor optimale schoonmaakresultaten: 1) Dankzij de rechte, egale luchtinlaat gaat de lucht snel de PowerCyclone in. 2) De gebogen luchtdoorlaat versnelt de opgaande luchtstroom in de cyclonische kamer. 3) Boven in de cyclonische kamer wordt de stof effectief van de lucht gescheiden door de uitlaatbladen.