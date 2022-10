Meubelmondstuk en zachte borstel geïntegreerd in handgreep

De stofborstel is in het handvat ingebouwd, zodat deze altijd klaar is voor gebruik op meubilair, vlakke oppervlakken en bekleding. Het meubelmondstuk is ontworpen voor optimale reiniging van zachte meubels zoals kussens, banken en fauteuils. U kunt er zelfs huisdierenhaar mee verwijderen.