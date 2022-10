Compacte, krachtige reiniging

De Philips stofzuiger zonder zak Series 3000 levert een continue hoge zuigkracht dankzij de PowerCyclone 5-technologie. De krachtige en efficiente 900W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%*. De stofemmer is speciaal ontworpen om eenvoudig en hygiënisch met één hand te legen. Stofwolken zijn hierdoor verleden tijd. Het TriActive-mondstuk reinigt in 3 richtingen en is ontworpen voor een effectieve reiniging op harde en zachte vloeren. Gebruik de handige geïntegreerde borstel om eenvoudig meubilair en vlakke oppervlakken te verlossen van stof of vuil. Bekijk alle voordelen