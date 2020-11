De allergiefilter vangt meer dan 99,9%** van fijnstof en allergenen op

De Allergy H13 allergiefilter filtert meer dan 99,9% van fijnstof, pollen, allergenen en huisstofmijt op. Door deze hoge performance is Series 5000 uitermate geschikt voor mensen met mensen met een allergie, huisdiereneigenaren of mensen die een hygiënische omgeving wensen. Het filtratieniveau is gelijk aan de HEPA 13 standaard.**