Revolutionaire AirflowMax-technologie voor sterke zuigkracht

De AirflowMax-technologie zorgt voor langer* behoud van een optimale zuigkracht zodat de zak maximaal wordt benut. De technologie is gebaseerd op de optimalisatie van drie belangrijke elementen: 1) Uniek geribbeld profiel in de stofkamer voor maximale luchtstroom rond de stofzak zodat deze volledig wordt benut. 2) Speciaal ontworpen stofkamercapaciteit waardoor de stofzak gelijkmatig volledig ontvouwt. 3) Geavanceerde vezelstructuren in de stofzak die niet verstoppen, absorberen stof zonder dat de poriën verstopt raken zodat de zuigkracht niet afneemt.