ECARF-kwaliteitszegel voor betrouwbare resultaten

De Philips s-bag® Anti-Allergy is bekroond met het ECARF-kwaliteitszegel. Dit is het bewijs van de hoge filteringsniveaus die deze stofzuigerzak biedt. Het ECARF-kwaliteitszegel helpt mensen die last hebben van allergieën om geschikte producten en services te kiezen.