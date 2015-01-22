Beste Paulien27, Heel erg bedankt voor het schrijven van deze review. Uw mening word zeer op prijs gesteld. Wij hebben goed en slecht nieuws voor u. Het goede nieuws is dat uw docking luidspreker prima werkt zonder de ClockStudio app. Voor een wekker kunt u bijvoorbeeld de standaard Klok-app gebruiken. Om het weer te bekijken gebruikt u de standaard Weer app, om naar muziek te luisteren gebruikt u de Muziek, Spotify of Deezer app en om radio te luisteren gebruikt u TuneIn of een van zijn vele alternatieven. Het slechte nieuws is dat er geen update van de ClockStudio app zal komen. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen of heeft u hulp nodig met uw Docking luidspreker? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via telefoon, chat, e-mail, Facebook en Twitter. Gaat u naar http://www.philips.be/c-w/support-home/support-contact-page.html en kies u voor de Home Cinema & Audio afdeling voor alle contactinfo. Met vriendelijke groet, Philips Webcare