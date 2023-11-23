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DS1400 docking speaker
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
DS1400/05
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Alles (3)
Hoe lang duurt het om een apparaat op te laden via de USB-aansluiting?
Wat zijn de systeemvereisten voor de iOS-app?
Kan ik SMS-berichten en meldingen ontvangen wanneer mijn telefoon in het basisstation is geplaatst?
Display van mijn telefoon schakelt uit als ik ClockStudio open.