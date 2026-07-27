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  • Voor het automatisch opschuimen van melk
  • Voor het automatisch opschuimen van melk

Niet meer leverbaar

Cappuccinatore

CRP993

Voor het automatisch opschuimen van melk
Houdt u van een lekkere cappuccino of latte macchiato? Met deze zwarte cappuccinatore of melkopschuimer maakt u een heerlijke melkschuimlaag. Past op verschillende espressomachines.
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Voor het automatisch opschuimen van melk

  • voor melkopschuimer

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