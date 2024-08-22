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Cappuccinatore
Niet meer leverbaar
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CRP993
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Houdt u van een lekkere cappuccino of latte macchiato? Met deze zwarte cappuccinatore of melkopschuimer maakt u een heerlijke melkschuimlaag. Past op verschillende espressomachines.
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