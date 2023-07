Lampjes geven aan wanneer de batterij leeg, bijna leeg of vol is of wordt opgeladen

De batterij-indicatoren in deze trimmer laten u weten wat de batterijstatus is: leeg, bijna leeg, vol of aan het opladen. Zo kunt u uw trimmer op tijd volledig opladen en komt u niet met een lege batterij te staan als u bezig bent met trimmen.