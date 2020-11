Volume aanbrengen, ontkrullen of krullen en slagen maken met één beweging

Glamour is nu nog gewoner en ongecompliceerder. Het draait allemaal om gemak en snelheid in plaats van complex stylen. Met de Philips Volume Multistyler kun je eenvoudig je uiterlijk veranderen: steil haar, krullend haar of alleen een slag in de haarpunt. Je hebt er nog nooit zo snel zo stralend uit gezien.