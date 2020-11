Kort trimmen, comfortabel scheren

De Series 5000 is ontworpen om haar te verwijderen met optimaal huidcomfort. Of u nu uw borst of moeilijk bereikbare plekken zoals de rug wilt aanpakken: u kunt scheren met het huidcomfortsysteem of trimmen met de meegeleverde kammen van 3, 5 of 7 mm. Bekijk alle voordelen