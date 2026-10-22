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  • Standard Product Photo Philips Zeolite gas filter AC4116
  • Standard Product Photo Philips Zeolite gas filter AC4116

Niet meer leverbaar

Gasfilter (zeolietfilter)

AC4116

Altijd gezonde lucht

Het zeolietgasfilter van Philips vangt allerlei gassen en geuren effectief op. Door de actieve zuurstof binnen het apparaat wordt het zeolietfilter voortdurend verfrist voor langdurig geweldige prestaties.

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Altijd gezonde lucht

Filter met een lange levensduur

0

Vangt bacteriën en virussen

0

Vangt de kleinste deeltjes

Vangt de kleinste deeltjes

0

Technische specificaties

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