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Niet meer leverbaar
AC4116
Altijd gezonde lucht
Het zeolietgasfilter van Philips vangt allerlei gassen en geuren effectief op. Door de actieve zuurstof binnen het apparaat wordt het zeolietfilter voortdurend verfrist voor langdurig geweldige prestaties.
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