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Gasfilter (zeolietfilter)

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Gasfilter (zeolietfilter)

AC4116

Gasfilter (zeolietfilter)

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Het zeolietgasfilter van Philips vangt allerlei gassen en geuren effectief op. Door de actieve zuurstof binnen het apparaat wordt het zeolietfilter voortdurend verfrist voor langdurig geweldige prestaties.

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  • 4 April 2024