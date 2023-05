Full HD-TV met Pixel Plus HD voor meer details en helderheid

Pixel Plus HD zorgt ervoor dat u bij alle High Definition-signalen, standaard-TV-signalen en multimedia-inhoud die worden weergegeven op een High Definition-scherm, kunt genieten van een unieke combinatie van verbluffende beeldscherpte, natuurlijke details, levendige kleuren en vloeiende, natuurlijke bewegingen. Storingen en ruis in alle bronnen, zoals multimedia en TV in standaarddefinitie of sterk gecomprimeerde HD, worden verminderd zodat het beeld helder en haarscherp is.