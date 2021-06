De inspanningen van Philips in het kader van het EcoVision-programma zijn beloond met opname in de Dow Jones Sustainability Index. We zijn lid geworden van het Global Compact van de Verenigde Naties en onderschrijven de 10 beginselen op het gebied van mensenrechten en het milieu. In ons ontwerpproces gebruiken we zogenaamde Green Focal Areas om te laten zien hoe milieuvriendelijk een product is. Bekijk de volgende Green Focal Areas eens. Lees verder over onze boodschap over het milieu